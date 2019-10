Giobbe Covatta a Sarnico con “La divina commediola”

Sabato 12 ottobre alle 21 al CineTeatro Junior di Sarnico andrà in scena lo spettacolo “La divina commediola” con Giobbe Covatta. Reading e commento de l’Inferno tratto dalla Divina Commedia di Ciro Alighieri.

Giobbe Covatta legge la sua personale versione della Divina Commedia totalmente dedicata ai diritti dei minori: i contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade nelle esibizioni del comico napoletano, i temi sono seri e spesso drammatici.

Il biglietto è di 25 euro intero; 22 euro ridotto per gli under 14 e over 65.

I tickets sono in vendita sul sito oppure all’Infopoint di Sarnico (via Tresanda, 1)