“Giass e Nef”, sculture di neve a Valbondione

Sabato 25 e domenica 26 gennaio a Valbondione si terrà “Giass e nef”, sculture di neve.

Gli artisti scolpiranno 6 grandi blocchi di neve in onore del centenario della nascita di Gianni Rodari.

Il programma prevede:

Sabato 25 gennaio

– dalle 10 scultori al lavoro

– alle 15 laboratorio per bambini alla biblioteca civica di Valbondione “Alla scoperta di Gianni Rodari”

– musica itinerante e punto ristoro per tutta la giornata.

Domenica 26 gennaio

– dalle 10 scultori al lavoro

– dalle 10 mercatini all’aperto (gastronomia, artigianato ed antiquariato)

– alle 16 all Parco Giochi di Via Mes a Valbondione, verrà proclamato dalla giuria la Scultura Vincitrice di Giass e Nef 2020

– musica itinerante e punto ristoro per tutta la giornata.