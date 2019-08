Gerundium Fest, tra gli ospiti Cristina D’Avena e i Nomadi

Paolo Cevoli, Cristina D’Avena e i Nomadi sono tra i protagonisti della nuova edizione della “Gerundium Fest”. Il festival, giunto al 21esimo anno, si svolgerà da venerdì 9 agosto a lunedì 9 settembre nella zona industriale di Casirate d’Adda.

Tutte le sere sarà attivo servizio bar, ristorante, cucina tipica tirolese, pizzeria e hamburgeria. Inoltre verranno proposti concerti dal vivo spaziando tra generi musicali diversi.

Venerdì 9 agosto si comincerà con i Super Up – cover band 360° e nei giorni successivi il cartellone prevede: sabato 10 Italika – Le più belle canzoni italiane, domenica 11 Exes – Deluxe coverband, lunedì 12 The fame monster – Tributo a Lady Gaga, martedì 13 Domani smetto – Tributo a J-Ax, mercoledì 14 Guns celebration – Tributo a Guns & Roses e giovedì 15 Banda Giuliano – Tributo a Negramaro. Si proseguirà venerdì 16 con i Live play – Tributo ai Coldplay, sabato 17 Sunny Boy – La punkpop band numero 1 in Italia, domenica 18 Vava77 – Live show 2019, lunedì 19 Bandaliga – Tributo a Ligabue, martedì 20 XVerso – Tiziano Ferro Tribute, mercoledì 21 Blascover – Tributo a Vasco Rossi, giovedì 22 Vipers – Tributo a The Queen, venerdì 23 Iron Mais – Cow Punk, sabato 24 Mr Gray – Tributo dance agli anni Duemila e domenica 25 Shary band – Tributo alla disco music.

Lunedì 26 agosto la serata si aprirà con il rapper Alessandro Bosio e a seguire salirà sul palcoscenico Paolo Cevoli: il comico, già apprezzato dal pubblico televisivo a Zelig, si esibirà nello show “Flesdens”.

Martedì 27 sarà la volta dei Bandaliga – Tributo a Ligabue, mercoledì 28 Max Pezzali tribute, giovedì 29 Acthung Babies – Tributo agli U2, venerdì 30 Voglio tornare agli anni Novanta e sabato 31 Special guest – Cover band.

Domenica 1° settembre la protagonista sarà Cristina D’Avena, con l’apertura della serata affidata a Itoons, mentre lunedì 2 ci saranno le Jovanotte – Tributo a Jovanotti, martedì 3 Vipers – Tributo ai Queen, mercoledì 4 Mt Live – Viva Las Vegas, giovedì 5 Blascover – Tributo a Vasco Rossi, venerdì 6 Muppets – Cover band, sabato 7 Tributo italiano – Tributo alla musica italiana e domenica 8 Max Pezzali Tribute.

Infine, lunedì 9 settembre per chiudere la kermesse verrà proposto un concerto dei Nomadi.

I concerti inizieranno alle 22.30 tranne quello dei Nomadi (9 settembre), che prenderà il via alle 22.

L’ingresso è gratuito tranne che per i concerti di Cristina D’Avena (biglietto di 5 euro) e dei Nomadi 22 euro); sempre gratuito per disabili e bambini inferiori a 12 anni.