Germano Lanzoni inaugura la rassegna degli spettacoli teatrali al Filodrammatici

Sarà l’attore milanese Germano Lanzoni ad aprire la rassegna teatrale del Teatro Filodrammatici di Treviglio.

Il 14 novembre alle 21 il comico, stand up, cabarettista ed anche speaker dell’A.C. Milan sarà sullo storico palco trevigliese con “Ci aggiorniamo! Dipendenze croniche di massa”, firmato dallo stesso Lanzoni e daWalter Leonardi, anche regista dello spettacolo. Ad accompagnarlo con la chitarra durante tutto lo spettacolo sarà il maestro Orazio Attanasio, autore con lui delle canzoni e dellemusiche(produzione Buster).

Anche attore de Il Terzo Segreto di Satira e volto noto nel web per aver mostrato l’imbruttimentocon il suo spiccato accento milanese e l’inconfondibile ironia, torna così al suo primo amore che lo accompagna ormai da quasi vent’anni: il teatro.

Con la sua capacità interpretativa, la destrezza, l’improvvisazione e la sua comicità che si pone in continuità con quella mitica milanese degli anni ‘60 e ‘ 70 e che rimanda a grandi maestri come Walter Valdi, Dario Fo, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e Paolo Rossi, Lanzoni proporrà, giocando come un funambolo in continuo equilibrio tra i toni alti della poesia e le battute grevi del giullare di razza,un racconto a quadri di monologhi e canzoni, dell’uomo contemporaneo alle prese con le “dipendenze” che accompagnano, anche senza volerlo, scelte quotidiane: la smania del successo e del guadagno il divertimento obbligatorio la droga del sesso la dipendenza dalla frenesia cittadina e altro… Scenografa obbligata: i pregi e i difetti di Milano.

Biglietti: dai 15 euro.

Informazioni per il pubblico: info@teatrofilodrammaticitreviglio.it

I biglietti potranno essere prenotati o acquistati online su www.teatrofilodrammaticitreviglio.it. I biglietti prenotati online, se non obliterati, saranno messi in vendita 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. In caso di “tutto esaurito” prima della data dello spettacolo, la lista di attesa aprirà 90 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Alla lista di attesa si accede presso la Cassa del Teatro il giorno dello spettacolo.

I biglietti saranno in vendita a partire da 90 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, salvo esaurimento posti, o durante le aperture del teatro.

I biglietti in prevendita sono disponibili anche al “Jammincafè” di Treviglio, piazzetta Santagiuliana.

Previste previa presentazione tessera TCard.

Ingresso gratuito fino a 10 anni (nati dopo il 31.12.2008)

La sottoscrizione della “TCard” al costo di 10,00 dà diritto alle riduzioni previste.

RASSEGNA TEATRALE DEL TEATRO FILODRAMMATICI 2019-20

La stagione del teatro Filodrammatici è composta da quattro rassegne: dialettale, teatrale, musicale e “Piccole compagnie crescono…” dedicata alle giovani realtà teatrali.

Lo spettacolo di Lanzoni apre la rassegna teatrale: un totale di9 date, per altrettanti titoli, da novembre ad aprile. Tra ospiti nuovi o lieti ritorni, nomi famosi o da scoprire, la sezione contempla proposte di generi diversi, dalla comicità al teatro danza, dal musical ai monologhi fino agli one man show.

Dopo il comico milanese, il successivo appuntamento sarà ancora con la risata: sul palco un altro volto familiare, quello di Aurora Leone, finalista al talent show Italia’sgot talent 2019. Diciannovenne di Caserta, studentessa universitaria, autrice e attrice dei suoi monologhi comici e ironici, proporrà “Quotidiana Mente – Una famiglia a pretesto” (domenica 30 novembre).