Gabrio Vitali presenta “Odissei senza nòstos”

Riprendono gli incontri delle Letture Bergamasche all’atelier di Pierantonio Volpini appuntamenti che avvengono una volta al mese da 11 anni. Nell’incontro Gabrio Vitali in dialogo con Mimma Forlani presenterà il suo libro e parlerà delle passioni letterarie che hanno dato un senso alla vita.

L’appuntamento è domenica 12 gennaio alle 11 al Gypsotheca “Museo Cividini nella Antica Zecca” – via Donizetti 18/a Bergamo alta, con la presentazione del libro “Odissei senza nòstos” di Gabrio Vitali.

Gabrio Vitali per 30 anni si è occupato di realizzare manifestazioni culturali che si sono tradotte in incontri con scrittori e poeti e hanno arricchito Bergamo allargando la cultura dei cittadini sensibili alla letteratura.

Giunto all’età dei bilanci esistenziali, con il libro “Odissei senza nòstos”, Vitali, insegnante dagli interessi plurimi, fa una riflessione generale sul viaggio (nostos), reale e iniziatico, sulla sua pratica di insegnante di letteratura ma anche e soprattutto sulla funzione pedagogica civile della letteratura.

Con questo libro ribadisce che la letteratura ci insegna a pensare per immagini e a concepire prima di poterlo realizzare un mondo migliore aderendo al pensiero di molti scrittori che egli ama, legge e cita. Tra questi Vargas Llosa, secondo cui la letteratura va considerata “una delle più stimolanti e faconde occupazioni dell’animo umano, un’attività insostituibile per la formazione del cittadino in una società moderna e democratica di individui liberi, e che, pertanto, (…) dovrebbero entrare in tutti i programmi di istruzione come una delle discipline fondamentali” e, aggiunge Gabrio Vitali, non solo nell’istruzione scolastica ma anche nella formazione permanente per gli adulti. Delle sue passioni letterarie che hanno coinvolto molti suoi studenti e molti cittadini di Bergamo, di Bratislava e di altre città ci parlerà domenica Gabrio Vitali nella prima delle letture bergamasche del 2020.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Dopo le letture è previsto un pranzo conviviale, a cura del gruppo “Mangia Con Me” della “Associazione Per Voi”, contributo euro 20 compresa tessera associativa, prenotazione obbligatoria, per partecipare al convivio o avere informazioni inviare una mail a associazionepervoi@gmail.com o chiamare il numero 035 0932533 e al 3931860566