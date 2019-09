“Fuorigioco”, a Nembro in scena crisi e rinascita di coppia

Sabato 9 marzo alle 21 al teatro San Filippo Neri di Nembro andrà in scena uno spettacolo dal titolo “Fuorigioco”, di Lisa Nur Sultan, con protagonisti Giampiero Judica, Elisa Lucarelli, Emiliano Masala e Francesca Porrini per la regia di Emiliano Masala.

La storia si ripete sempre tre volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa e la terza come partita di calcio. 28 giugno 2012: Italia – Germania, semifinale degli Europei. Gli occhi del paese sono puntati su SuperMario, perché non ci faccia fare la fine della Grecia. E poi certo anche sull’altro Mario, perché quella notte, a Bruxelles, convinca la Merkel ad allentare la cinghia. Ma a noi interessa il terzo Mario, il compagno di Anna, che abita in quel palazzo, dietro quella finestra, e quella sera vorrebbe soltanto guardarsi la partita, come tutti. Ma non potrà. Perché sul cornicione accanto alla loro finestra, silenziosi ed eleganti, ci sono Adriano e Laura: si tengono per mano, si vogliono buttare. Ma perché? E soprattutto: perché proprio ora? La partita ha inizio.