“Fungolandia”, nove giorni fra degustazioni, mostre ed escursioni

In Alta Valle Brembana da sabato 1 a lunedì 10 settembre si terrà “Fungolandia”, nove giorni dedicati al fungo e al suo mondo… Mostre micologiche, escursioni alla scoperta del fungo e del suo ambiente, visite alle aziende agricole locali, appuntamenti legati alla valorizzazione dei prodotti del territorio, convegni di carattere naturalistico-culturale, concerti e spettacoli immersi nei panorami delle Orobie e tanto altro ancora, per guidare i visitatori alla scoperta della natura e del territorio di Altobrembo: nei boschi, nei pascoli e tra i borghi storici della zona.

Non mancheranno degustazioni e nei ristoranti dei paesi dell’Alto Brembo coinvolti verranno proposti menù a tema. Per consultare il programma dettagliato e per avere ulteriori informazioni clicca qui.