Venerdì 23 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 a Wall Street English Bergamo sarà possibile partecipare a “Free Workshop: Working across cultures, International Meetings”.

Il workshop è un training intensivo in lingua inglese destinato a chi desidera diventare un “Market Leader” comunicando in inglese in un contesto multi culturale e internazionale. Un’occasione per sviluppare le proprie abilità.

La partecipazione è gratuita.

Workshop Agenda

– dalle 9:30 alle 10 Welcome and introduction to the workshop;

– dalle 10 alle 10:30 Small Talk in Business;

– dalle 10:30 alle 11:30 Working across cultures: International Meetings;

– dalle 11:30 alle 11:50 Coffee Break;

– dalle 11:50 alle 12 Q & A;

– dalle 12 alle 12:30 Quiz and Wrap up.

Reservations can be made:

by phone: 035 224531 or 340 691 3839

via mail: bergamo@wallstreet.it