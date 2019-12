Francesca Sbardellati presenta “Il segreto di Ballerup”

Sabato 7 dicembre alle 20:30 alla Libreria Spazio Terzo Mondo di Seriate l’autrice Francesca Sbardellati presenterà il libro “Il segreto di Ballerup”, edito da Alpes.

Il libro:

Tutto si dipana nelle vie di Copenaghen. Quello che accomuna gli abitanti del palazzo Olmens è la solitudine. Le protagoniste, Linda e Greta, cercano di esaudire i loro sogni: Linda, una giovane psicologa con il desiderio di diventare mamma; Greta una ricercatrice pragmatica. Le loro vite si incrociano fin da bambine, con prospettive differenti. Linda coronerà il suo desiderio, ma a quale costo? Si ritroverà a soffrire una nuova quotidianità, un cambiamento, fatto di luci e ombre. Una vita contrassegnata anche dall’aridità per i suoi amori mancati. Troverà forza nello sguardo e nella mano di un giovane musicista, per fuggire dalla realtà e trovare consolazione nella fantasia. Un insieme di personaggi, o meglio di esistenze che riaffiorano nei suoi ricordi. Attraverso un abile gioco di suspense, la scrittura, agile e fluida, conduce il lettore nei meandri bui della mente dei protagonisti, dove reale e irreale si sfiorano di continuo. Il confine è molto labile, basta poco per superare la linea di demarcazione e sovrapporre le due sfere.

“Tutte possiamo diventare madri…

ma non tutte possiamo essere mamme”.

“Il vivere nell’oblio del sogno

le donava attimi di serenità”.

“… il silenzio le parlava,

le sussurrava all’orecchio che tutto sarebbe andato bene”.

Il desiderio di maternità, l’infertilità e il cambiamento dopo la nascita di un figlio, ad un’età ormai sempre più avanzata, sono alcuni dei temi che verranno affrontati nella presentazione.

La scrittrice:

Appassionata di sociologia, negli anni ha maturato un grande interesse verso la scrittura introspettiva, che l’ha portata a indagare le esperienze individuali rapportandole ai gruppi sociali e alle problematiche contemporanee. Attualmente sta elaborando il lancio di un progetto editoriale di cui Il segreto di Ballerup è il suo primo romanzo.