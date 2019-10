“Forme”: orari e programmi della kermesse dell’arte casearia

Dal 17 al 20 ottobre si terrà la la quarta edizione di Forme, il grande evento dell’arte casearia che renderà Bergamo la capitale europea dei formaggi da giovedì 17 a domenica 20 ottobre.

Il menu è ricchissimo e decisamente appetitoso: al primo posto c’è il World Cheese Awards, il prestigioso concorso internazionale che premia i formaggi più buoni del mondo e che quest’anno ha superato ogni record di partecipazione, con oltre 3.600 formaggi iscritti, provenienti da oltre 40 Paesi del mondo.

Il pubblico potrà anche vedere e degustare una selezione di formaggi che partecipano alla competizione con il Cheese Tour, oppure conoscere da vicino i vincitori delle 32 edizioni di WCA nella mostra museale “And the winner is…”.

Imperdibile, poi, il Cheese Festival con mostra-mercato, abbinamenti con prodotti complementari e stand divulgativi delle istituzioni.

Nei Cheese Lab, gestiti da esperti dell’Onaf, si potrà affinare la propria conoscenza del formaggio, attraverso degustazioni guidate che aiuteranno a godere l’esperienza sensoriale in tutte le sue sfumature.

Infine ci sarà spazio anche per i prodotti caseari delle Cheese Valleys, all’interno del progetto sulla candidatura di Bergamo come Città Creativa Unesco per la Gastronomia. Ecco un utile promemoria per non perdere nemmeno un appuntamento.