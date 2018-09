Follia e “normalità”, la storia ci interpella, incontro con Massimo Rabboni

Nell’ambito di Astino Incontri, ciclo di approfondimenti e divagazioni culturali con protagonisti della cultura, esperti e studiosi, sabato 1° settembre si terrà una conferenza del professor Massimo Rabboni, direttore del Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze della Asst Papa Giovanni XXIII.

L’esperto, in parallelo alla mostra Storie dimenticate. Follia e cura nell’antico Manicomio di Astino ripercorrerà la storia della malattia mentale da Ippocrate ai giorni nostri mettendo in evidenza trasformazioni, fili rossi, suggestioni, insegnamenti ancora di grande interesse per il moderno trattamento della malattia. L’incontro si concluderà con un test di analisi della personalità, “Chi sei?”, del quale Rabboni fornirà le chiavi interpretative.

Gli organizzatori ringraziano in particolar modo il professor Massimo Rabboni, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’Asst Papa Giovanni XXIII, che ha collaborato alla mostra Storie dimenticate. Follia e cura nell’antico Manicomio di Astino facilitando il prestito degli importanti documenti provenienti dall’Archivio storico dell’Ex Ospedale Psichiatrico di Bergamo e offrendo la sua preziosa competenza.

La mostra e l’incontro di oggi vogliono esse momenti di approfondimento e condivisione su una fase storica importante di questo edificio, quale il periodo dal 1832 al 1893 in cui tutto il Complesso fu adibito e funzionò come primo manicomio della provincia di Bergamo prima di essere trasferito per motivi di spazio nell’ampia struttura in Via Borgo Palazzo. Per la prima volta una struttura organizzata si occupava dei malati di mente non solo allo scopo di segregazione e contenzione ma anche allo scopo di curare, portare alla guarigione, raggiungere nuove conoscenze scientifiche per migliorare le terapie, insomma Astino diventa un avanzato presidio della cura psichiatrica in Italia, additato a modello anche in Francia, all’avanguardia in queste nuove cure. Ma non voglio assolutamente togliere tempo al Professore che ci offrirà uno spaccato sul rapporto tra uomo e disagio mentale nella storia, da Ippocrate ai giorni nostri, mettendo in evidenza trasformazioni, fili rossi, suggestioni, insegnamenti ancora di grande interesse per il moderno trattamento della malattia.

Avrete notato che sulle sedie sono stati lasciati un foglio e una matita, che serviranno per partecipare al termine della conferenza a un test di analisi della personalità, di cui il professore fornirà le chiavi interpretative.

Massimo Rabboni è medico, psichiatra e psicoterapeuta. Dirige il Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze della ASST Papa Giovanni XXIII; insegna al corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica dell’Università di Milano, ed alla Scuola di specializzazione in psichiatria di Milano-Bicocca. E’ attualmente presidente della Commissione Etica nazionale della Società italiana di psichiatria. Autore di circa 250 pubblicazioni scientifiche si dedica particolarmente al tema delle intersezioni della clinica psichiatrica con le scienze umane.