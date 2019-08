“Floreka”, mostra mercato di giardinaggio e produzioni creative

Le piante? Parlano! E probabilmente la lingua delle donne. Lo sanno bene le “Petale”, infaticabili amanti del verde, volto e cuore dell’Associazione Petali e Parole che per l’11esimo anno consecutivo, sabato 28 e domenica 29 aprile, organizza la kermesse di giardinaggio e arti creative “Floreka: Donne e Natura, Lei ci parlerà di Natura”. Una rassegna dedicata agli amanti del pollice verde, e non solo, che nell’ultima edizione è riuscita a coinvolgere oltre 7 mila persone e che quest’anno punta a fare ancora di più con una veste tutta al femminile: gli incontri a corollario della mostra-mercato, infatti, avranno per protagoniste le donne.

La manifestazione si svolgerà sabato dalle 10 alle 21 e domenica dalle 9 alle 18.30 al parco del centro culturale di Gorle.

Donne che si raccontano

Si parte sabato con Elena Macellari, agronoma e paesaggista, autrice del libro “Le signore della botanica: storie di grandi naturaliste italiane” che, con un attento e minuzioso lavoro di ricerca, ha ricostruito gli studi di numerose botaniche del ‘900 come Eva Mameli Calvino, Eleonora Francini, Albina Masseri e Camela Cortini (alle 11). A seguire nel pomeriggio (h. 15.30), sempre per il ciclo “Passioni che divengono mestieri”, Camilla Zanarotti, racconterà di come la sua passione per la musica si sia accostata a quella per il paesaggio durante l’incontro “Musica e Agronomia»; agronoma e architetto del paesaggio, Zanarotti è esperta di progetti di restauro di parchi storici e autrice de “Porcinai ed il paesaggio”, “I giardini delle ville venete” con il fotografo Dario Fusaro e di “Più orto che giardino” con Simonetta Chiarugi. Domenica 29 Simonetta Chiarugi sarà protagonista dell’appuntamento “Dalla moda ai giardini” per il ciclo “Passioni che divengono mestieri” raccontando la sua esperienza: dal mondo della moda, alla passione per orto e giardino che diventa un mestiere, passando per la creazione del seguitissimo blog Aboutgarden, fino alle recenti pubblicazioni (h. 10.30). Ancora domenica, un‘altra donna speciale: Cristina Mostosi racconterà del suo Giardino delle Iris a Trebecco, simbolo di un legame familiare che, nel ricordo di suo papà, è riuscita a trasformare da luogo di ricordi in instancabile ed appassionata opera di divulgazione e, forse, nel mestiere della sua vita (h. 16.30). Ad accompagnare nei loro racconti le ospiti di Floreka sarà Lorita Biffi, appassionata libraia, anima della libreria Spazio Terzo Mondo.

Per tutti gli appassionati di giardini e natura che vorranno incontrare le Camilla, Simonetta, Elena e Cristina tutte assieme in un unico appuntamento, sabato pomeriggio le quattro special guest dialogheranno sul filo conduttore di questa edizione di Floreka: “Donne e natura” (alle 17).

Affiancheranno i racconti delle nostre protagoniste, le esperienze innovative di giovani che hanno deciso di riscoprire e/o recuperare la terra. Questa edizione di Floreka, infatti, dedicherà spazio ed approfondimento ai racconti di chi recupera antiche tradizioni (il mais spinato di Gandino) a chi sperimenta nuove coltivazioni, (il Tropico dei Colli) e a chi coltiva fiori e si inventa un mestiere, come accaduto con Edwin e Nitsuhe con il loro progetto Tulipani Italiani. Il tutto, tra la magia di laboratori e corsi ispirati ad arte e natura dedicati ai più piccoli, attività educative volte a promuovere lo sviluppo di una cultura sostenibile, momenti musicali ed enogastronomici che, come da tradizione, renderanno per un week end la manifestazione un punto di attrazione imperdibile per tutti i green lovers.

Incontri e appuntamenti

Dopo l’inaugurazione, domenica si parte con Rose Rifiorentissime “Coltivazione delle Rose” (alle 14.30) e “Cura delle piante grasse” con Giorgio Tomio (alle 15); a seguire “La gioia di coltivare un agrume nella nostra casa” con il Vivaio Ghellere (alle 17.30) e la dimostrazione di composizione floreale “Bouquet di primavera” con il fiorista Mazzoleni (alle 18). Per concludere la giornata dalle 19 l’Happy FL-Hour con musica dal vivo con il trio Très Manouche.

Domenica si prosegue con “Cura, coltivazione e utilizzo delle aromatiche” a cura di Floricoltura del Bosco (alle 9), l’incontro “Edwin e Nitshue. Un coloratissimo campo di tulipani sboccia in città” con Tulipani Italiani (alle 14.30) e il Lab “Cupcakes in Fiore” con i Pasticcioni (alle 15). E, da non perdere, il convegno con show cooking “Lo sapevi? I fiori si mangiano” per scoprire con Fioreat, Francichef – volto noto anche della trasmissione Tv La Prova del Cuoco – e Fiori commestibili bio Carmazzi, tutte le proprietà nutritive – antiossidanti, antitumorali e organolettiche – dei fiori edibili, il loro tradizionale linguaggio e il loro significato (alle 15).

In entrambe le giornate i laboratori a cura di Tropico dei Colli “Giardini utili. Piante utili, sempreverdi e a bassa manutenzione” e “Verde insolito. Coltivazione e cura delle carnivore” a cura di Daniele Righetti.

Laboratori pensati per i più piccoli

Durante l’intero weekend anche laboratori per i bambini a cura di Trentunodi: “Cresco sempre di più: seminare, giocare, crescere. Il tempo dell’attesa” (sabato alle 10.30 e 17.30, domenica 17.30). “Mani che creano con gioia. I colori delle emozioni” (sabato alle 16, domenica alle 10.30 e 16).

Curiosità di Floreka 2018

Il programma, come ogni anno, sarà arricchito da un appuntamento dedicato ad arte e natura – la mostra fotografica “Lumen Print” di Danilo Pedruzzi e da momenti di puro relax – i mini trattamenti zen e shiatsu con la scuola Zen Shiatsu, accompagnati da piacevoli Flash mob musicali nel parco. Poi spazio all’intrattenimento tra libri e caffè con Spazio Terzo Mondo, il Bistrot a cura di M1.lle Storie & Sapori e i corner food a cura di Pasticcioni e Birrificio Artigianale Elav.

Diffondere la conoscenza della natura, dell’ambiente, del paesaggio e del florovivaismo, parlare di buone pratiche, coltivazioni agricole e della produzione del cibo, ma anche di giardini e di fiori, si può fare in molti modi, ma per le Petale è diventata una missione senza mai dimenticare lo spirito che ha fatto nascere tutto questo: l’amicizia e la condivisione. Ed è questo che gli appassionati di Floreka respirano da anni durante la due giorni.

“Quest’anno ci siamo volute fare un regalo: dedicare l’undicesima edizione di Floreka alle donne! Saranno proprio quelle donne, a cui le piante, i fiori, i giardini, l’ecologia, la sostenibilità hanno cambiato la vita, infatti, a declinare quest’universo. Il risultato sarà un fiorire di contaminazioni creative, di sensazioni e sensibilità diverse ma tutte rivolte alla condivisione dei temi che sentiamo nostri. Non mancate” – raccontano le Petale, le amiche fondatrici dell’associazione Petali e Parole.

Per informazioni http://florekabg.wixsite.com/floreka