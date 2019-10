Fiorella Mannoia al Creberg per il suo “Personale Tour”

Fiorella Mannoia arriva a Bergamo: terrà un concerto al teatro Creberg martedì 22 ottobre alle 21. L’esibizione rientra nel calendario di “Personale Tour”, il tour con cui la cantante torna sul palco per presentare dal vivo il suo nuovo album “Personale”.

“Il peso del coraggio” (scritto da Amara e Marialuisa De Prisco), il singolo anticipatore dell’uscita di “Personale”, è un brano con un forte messaggio di rispetto e umanità – ci vorrebbe più rispetto/ci vorrebbe più attenzione/se si parla della vita/se parliamo di persone. Un invito a non perdere mai la speranza e la forza di mettersi in gioco.

Il biglietto è di 69 euro per il primo settore, 55 euro per il secondo e 40 per il terzo.

Prevendite:

Circuito Ticketone: www.ticketone.it, punti vendita Coop, punti vendita Mediaworld

Biglietteria del teatro: aperta da mercoledì a sabato dalle 13 alle 19. Tel. 035 343434 – www.crebergteatrobergamo.it

Accesso disabili

Le persone disabili possono acquistare un biglietto a prezzo intero, ed entrare con un accompagnatore gratuito solo se provvisti di certificato di invalidità al 100%. I biglietti sono reperibili esclusivamente inviando una e-mail a: biglietteria@crebergteatrobergamo.it.

Per i disabili su carrozzina sono previsti dei posti predefiniti all’interno della platea.