Finale di Coppia Italia: proiezione di Atalanta-Lazio al Museo del falegname

Mercoledì 15 maggio dalle 20 al Museo del falegname di Almenno San Bartolomeo verrà proiettata la finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio.

Contributo 5 euro compresa bibita, possibilità di pane e salame.

Nel corso della serata estrazione lotteria benefica di Giorno per Giorno Onlus Jenni Cerea con premio maglia originale e firmata di Papu Gomez, il cui ricavato verrà donato a Jenni affetta da malattia rara.

I biglietti della lotteria disponibili alla Tabaccheria Viscardi, Via del Lavoro ad Almenno San Bartolomeo, Tabaccheria Zanotti via Roma a Ponte San Pietro, Gelateria dell’Isola, Via don Pedrinelli a Carvico

Posti a sedere limitati, possibilità di prenotare il proprio posto a sedere alla Tabaccheria Viscardi del Centro La Fornace e al Museo del Falegname.