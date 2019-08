“Film di qualità”, cineforum di primavera a Gorle

Dal 2 al 30 maggio al cineteatro Sorriso di Gorle si terrà la nuova edizione del cineforum di primavera “Film di Qualità”. In cartellone ci sono cinque titoli proposti a cadenza settimanale, il mercoledì sera.

Le proiezioni avranno inizio alle 20.45 e saranno precedute dall’introduzione della professoressa Annunciata Pellegris. Al termine della visione del film, poi, sarà possibile prendere parte a un dibattito sui temi emersi.

Ecco il programma.

– 2 maggio “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” (115min – Drammatico – Usa). Dopo mesi trascorsi senza trovare il colpevole dell’omicidio di sua figlia, Mildred Haynes fa una mossa audace, realizzando tre manifesti che sembrano un controverso messaggio diretto a William Willoughby, il venerato capo della polizia della sua città. Quando nel caso viene coinvolto anche Dixon, vice del capo della polizia immaturo e con un debole per la violenza, lo scontro tra Mildred e William sull’applicazione delle leggi diventerà sempre più duro.

– 9 maggio “Due sotto il burqa” (88min – Commedia – Francia). Armand e Leila sono innamorati, vivono a Parigi e insieme hanno in programma di andare a New York per uno stage. Pochi giorni prima della partenza, però, da un lungo viaggio in Yemen torna Mahmoud, il fratello di Leila, profondamente cambiato. Volendo riformulare la vita della sorella che ritiene indecente, Mahmoud decide di imporle delle limitazioni e di allontanarla dal fidanzato. Armand non accetta la sua decisione e, con l’aiuto degli amici, non ha altra scelta che introdursi in casa dell’amata indossando un niqab e presentandosi come Shéhérazade.

– 16 maggio “L’insulto” (110min – Drammatico – Francia e Libano). Durante la ristrutturazione di un edificio a Beirut, Toni, un cristiano libanese, e Yasser, un profugo palestinese, si scontrano su uno sciocco problema di tubature. Ne deriva una discussione e Yasser finisce con l’insultare Toni. Ferito nella sua dignità, Toni decide di sporgere denuncia dando così avvio a una spirale infernale con l’inizio di un lungo processo destinato a far parlare molto di sé.

– 23 maggio “C’est la vie – Prendila come viene” (115min – Commedia – Francia). Max lavora nel catering da trent’anni ed è quasi alla fine del suo percorso lavorativo quando si ritrova a occuparsi del matrimonio di Pierre e Héléna in un castello del XVII secolo. Come al solito, ha organizzato tutto: ha reclutato la sua brigata di camerieri e cuochi, ha consigliato un fotografo, ha predisposto le decorazioni floreali e ha prenotato un’orchestra. Tuttavia, la notte dei preparativi potrebbe trasformarsi in un disastro a causa di una serie di imprevisti.

– 30 maggio “Oltre la notte” (100min – Drammatico – Germania). Senza che se lo aspettasse, Katja vede la sua vita andare in frantumi: il marito e il figlio muoiono in seguito all’esplosione di una bomba nella comunità turco-tedesca di Amburgo. La polizia arresta due sospetti, una giovane coppia neonazista. Katja ha sete di giustizia e per lei non c’è altra soluzione che meditare vendetta per la sua famiglia.