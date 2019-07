Film intervista a ricordo di Salvo Parigi

Domenica 4 agosto, ore 11:00

Ricordando Salvo Parigi, proiezione del film/intervista, a cura di Ornella Ravaglia

Salvatore Parigi, nato a Bergamo il 13 maggio 1924 e deceduto il 5 maggio 2017.

Ingegnere, docente per anni all’Istituto superiore “Cesare Pesenti” oltreché vicepreside, partecipa alla Resistenza a Bergamo, nella rete clandestina del movimento di Giustizia e Libertà.

Fonda e dirige nel 1946-1948 la rivista “La Cittadella”, un quindicinale per il rinnovamento politico e morale del Paese.

Attivo dalla fine degli anni ‘50 nelle file del Partito Socialista e nelle istituzioni cittadine, dirige l’Anpi di Bergamo ed è tra i fondatori dell’Isrec di Bergamo.

Come consigliere e assessore regionale, si impegna per la legge regionale che istituisce i parchi regionali.

A lui si deve nel 2012 la scelta di realizzare alla Malga Lunga del Museo-rifugio della Resistenza bergamasca dedicato alla 53^Brigata Garibaldi “13 Martiri di Lovere”, progetto a cui dedica gli ultimi sforzi come Presidente Provinciale dell’ANPI.