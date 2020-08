“Filastrocche musicali”, omaggio al centenario di Gianni Rodari

La rassegna Teatro a Merenda nella sua versione estiva offre un’occasione di divertimento per grandi e piccoli con “Filastrocche musicali” presso parco del Centro la Proposta in via San Marco a Briolo-Ponte San Pietro domenica 30 settembre 2020 alle ore 17,30.

Uno spettacolo divertente intelligente dedicato al centenario di Gianni Rodari “Filastrocche Musicali” si compone di brevi racconti e e canzoni intrecciati con leggerezza ed umorismo da Chiara Magri e Matteo Zenatti forniti di un vario bagaglio di strumenti musicali: arpa chitarra zanza indiana cembali percussioni e molto altre diavolerie .

Accosta storie tratte da “Le favole al telefono” alle filastrocche di Rodari che furono musicate negli anni ‘70 da Sergio Endrigo e da due componenti del “Quartetto Cetra”: Lucia Mannucci e Virgilio Savona. Le invenzioni letterarie e musicali strampalate e giocose nello spettacolo, trasportano una profonda sensibilità verso grandi temi della crescita di un bambino e il rapporto con il mondo ed offrono testi capaci di trasmettere ottimismo e fiducia, perché con queste filastrocche si ride molto ma, per fortuna, non si smette di pensare. Lo spettacolo porta il marchio 100RODARI creato delle case editrici El, Einaudi ragazzi ed Emme Edizioni progetto di eventi letterari dedicati all’autore.

L’amministrazione comunale di Ponte San Pietro in rete con altri 10 comuni sostiene insieme al Sistema Bibliotecario Nord – Ovest la rassegna Teatro a Merenda alla sua 28^ edizione condividendo questa avventura culturale anche in questo delicato momento storico e sociale, dove i bambini e le famiglie hanno bisogno di storie positive e coraggio che Gianni Rodari ci regala .

Lo spettacolo si svolge in sicurezza secondo i protocolli sanitari in vigore

Ingresso posto unico 2 € La prenotazione é fortemente consigliata i posti sono limitati

In caso di maltempo lo spettacolo sarà al teatro Parrocchiale Vicolo Scotti – Ponte San Pietro

Domenica 30 agosto 2020 ore 17,30

Parco Centro La Proposta

Via San Marco – Briolo di Ponte san Pietro

FILASTROCCHE MUSICALI

Narrazione canzoni e musica dal vivo

con Chiara Magri e Matteo Zenatti compagnia Teatro del Vento

spettacolo per tutti a partire dai 4 anni

INGRESSO POSTO UNICO 2 €

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE PRESSO

Biblioteca di Ponte San Pietro 035 610330 whatsapp 333 6112256

mail: biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it

INFO:

Teatro del Vento 3483117058 – info@teatrodelvento.it