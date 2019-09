“Fiera di San Matteo” a Branzi

Sabato 28 e domenica 29 settembre a Branzi torna la fiera di San Matteo. L’iniziativa, giunta alla 15esima edizione, prevede mostra zootecnica, concorso Formai de Mut Dop dell’Alta Valle Brembana e stand dedicati all’agriturismo, turismo ed enogastronomia.

Non mancherà servizio ristorante con bar e buona cucina.

Ecco il programma.

Sabato 28 settembre

– ore 10 – 19 “La fattoria”, passeggiata a dorso di pony e asini. Battesimo della sella. Giro in carrozza con cavalli.

– ore 10 sfilata delle bovine lungo le vie del paese fino all’area che conduce al ring della rassegna zootecnica via Cagnoli.

– ore 10.30 arrivo delle bovine da latte protagoniste della rassegna, inaugurazione con saluti e benedizione.

– ore 10 – 18 gonfiabili per bambini.

– ore 11 gara di mungitura provinciale Sfida all’ultimo latte.

– pranzo nei ristoranti di Branzi convenzionati o alla tensostruttura.

– ore 13 Rassegna zootecnica Valutazione dei capi di bestiame da par te del comitato tecnico A.R.A.L. (Ass. Regionale allevatori della lombardia

– ore 14 -18 15° Concorso Formai De Mut dell’Alta Valle Bremba Dop valutazione da par te del Comita-to tecnico O.N.A.F (Org. Nazionale Assaggiato-ri Formaggi)

– ore 15 Minialpeggio, dimostrazione di caseificazione del Formai De Mut dell’Alta Valle Brembana Dop. A cura dell’azienda agricola Monaci Sebastiano

– ore 15.15 Premiazioni Vincitore gara di mungitura e categorie delle bovine che hanno sfilato.

– ore 15.30 laboratorio didattico: “Lavorazione delle erbe” a cura dell’az.Soluna di Averara

– ore 16.15 Mungitore per un giorno Mungitura a mano delle capre per i bambini

– ore 16.30 Laboratorio didattico “Piccoli casari cresco-no”. Facciamo il formaggio insieme… grandi e piccini. A cura di “Agriturismo Alle Baite”

– ore 17.30 proiezione film al cineteatro parrocchiale in via Follo.

– ore 18 – 20 degustazione guidata formaggi a cura di maestri Onaf

– cena nei ristoranti di Branzi convenzionati o alla tensostruttura

– ore 21.30 spettacolo serale della Scuola di Ballo Let’s Dance San Pellegrino Terme.

Domenica 29 settembre

– ore 9.15 messa

– ore 9.30 – 19 “La fattoria”, passeggiata a dorso di pony e asini. Battesimo della sella. Giro in carrozza con cavalli

– ore 10 – 19 degustazione guidata formaggi a cura di Maestri Onaf

– ore 10 Minialpeggio, dimostrazione di caseificazione del Formai De Mut dell’Alta Valle Brembana Dop. A cura dell’azienda agricola Monaci Sebastiano

– ore 10 – 18 gonfiabili per bambini e animazione

– ore 11.30 premiazioni dei vincitori del 15° concorso Formai De Mut dell’Alta Valle Bremba Dop e Regina mostra di Razza Bruna 2019.

– ore 12.30 incontro tecnico Casari

– pranzo nei ristoranti di Branzi convenzionati o alla tensostruttura

– ore 14.30 Minialpeggio, dimostrazione di caseificazione del Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana Dop. A cura dell’azienda agricola Monaci Sebastiano.

– ore 15.30 Laboratorio didattico: “Oggi vendemmia” A cura dell’az. Agricola Cascina Castello.

– ore 16.30 laboratorio didattico: “Fare e creare con i bambini”

– ore 17 laboratorio didattico: “Piccoli casari cresco-no”. Facciamo il formaggio insieme … grandi e piccini. A cura di ”Agriturismo Alle Baite”.

– cena nei ristoranti di Branzi convenzionati o alla tensostruttura.

Sarà attivo servizio bus navetta per il collegamento dei parcheggi e ristoranti con la zona fiere dalle 11 alle 16.

Sabato 28 e domenica 29 settembre la piazza Tredici Martiri a Lovere ospiterà il “Mercatino Regionale Piemontese”, una fiera itinerante di qualità, proposta in pagode espositive, che ospitano al loro interno produttori accuratamente selezionati, specializzati nel proporre i propri prodotti tipici dell’enogastronomia piemontese.

Tra gli stand i visitatori troveranno formaggi d’eccellenza, sia freschi sia stagionati, con riconoscimenti DOP quali Castelmagno d’Alpeggio, Testun, la Paglierina, tome, pecorini e moltissimi altri formaggi di vacca, capra e pecora.

I buongustai saranno attirati dai saporiti salumi delle langhe, il salame al barolo e salame al tartufo bianco di Alba da abbinare ad ottimi vini rossi come il Barbera, il Grignolino ed il Dolcetto. Gli appassionati di enologia potranno degustare moltissimi vini rossi, bianchi e rosati con riconoscimento Doc e Docg. Per i più golosi non mancherà un vasto assortimento di dolci tipici piemontesi, Cuneesi e Monregalesi, amaretti, baci di dama e la famosa torta di nocciole piemontese. Inoltre, potrete trovare, una vasta scelta di cioccolato artigianale e golose creme di nocciola. Invece, per chi predilige i prodotti salati, vasto assortimento di pane, dalle pagnotte alle noci e al pane con farina di kamut, focacce, pizze, pasta senza glutine, riso e farine. Gli amanti dei prodotti biologici troveranno frutta e verdura sia fresca sia disidratata, confetture, miele e funghi secchi e freschi in stagione.

A cornice del “Mercatino Regionale Piemontese” non mancherà un’area svago per bambini composta da particolari giochi di design. Verrà concesso l’utilizzo dell’area gratuitamente a tutte le famiglie presenti all’evento.