“Fiera d’autunno” a Sorisole

Domenica 6 ottobre a Sorisole si terrà la Fiera d’autunno. L’iniziativa, giunta alla 14esima edizione, è organizzata dal Comune con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il territorio e creare un punto d’incontro per tutti. Si tratta di un appuntamento ormai imperdibile per il territorio di Petosino (Sorisole), che quest’anno si presenta con un programma sempre più in linea con le nuove tendenze e gli interessi che accompagnano il tessuto sociale, accanto alla volontà di apportare alla manifestazione un valore aggiunto attraverso la cultura.

L’appuntamento è dalle 9 del mattino fino alle 19 con tanti eventi in programma tra aree di esposizione distribuite lungo le vie del paese, dove il pubblico potrà sbizzarrirsi in acquisti sfiziosi e ammirare le tante novità degli espositori presenti che coinvolgeranno diverse categorie merceologiche.

Tanti anche i momenti dedicati ai più piccoli in quella che è stata pensata come una giornata da vivere proprio con la famiglia grazie alle attività organizzate per bambini e genitori, tra cui gli immancabili gonfiabili.

Ma quest’anno la grande festa presenta un importante valore aggiunto che si manifesta attraverso una serie di proposte dedicate alla “Cultura dell’Autunno”, protagonista del pomeriggio che si aprirà alle ore 15 all’insegna della musica con il concerto del gruppo “The Old Cadillac”.

La kermesse è curata dalla Pro Loco di Sorisole e segue l’intento tipico delle Pro Loco di promuovere il patrimonio immateriale delle nostre tradizioni attraverso alcuni momenti di intrattenimento che favoriscano anche aggregazione.

“Siamo molto felici di collaborare a questa manifestazione – dichiara Manuel Quarti, Presidente della Pro Loco di Sorisole – perché eventi come questi rispecchiano esattamente gli intenti che le Pro Loco si prefiggono con il loro costante lavoro, basati sulla creazione di momenti di socialità in cui dare risalto alle tradizioni e alla cultura del territorio, con la musica, l’arte e lo stare insieme in una piazza, incontrandosi e condividendo le passioni, come in questo caso, quella della musica, che noi della Pro Loco di Sorisole abbiamo voluto favorire con questa band davvero vivace che ci stupirà con le sue note vintage e rock’n’roll”.

A seguire, il presentatore Beppe Locatelli accompagnerà l’intero pomeriggio con una serie di manifestazioni intervallate da poesie e reading a tema autunnale, dove saranno tanti i riferimenti a grandi autori/artisti del presente e del passato che hanno reso omaggio all’autunno con le loro opere.

E in tutto questo emergerà il grande contributo e la creatività dei commercianti del territorio, che cureranno una speciale sfilata autunnale all’insegna della vivacità. L’obiettivo è quello di evidenziare la bellezza culturale dell’autunno in ogni momento della giornata coinvolgendo un gran numero di categorie merceologiche (dai libri allo sport, dall’abbigliamento all’oggettistica, dalla cura della persona al design) per condurre il pubblico in un viaggio che renderà magica la quotidianità grazie alla genialità dei negozianti.

A questo proposito, interviene Ramona Mussetti, Assessore alle Attività Commerciali del Comune di Sorisole: “I negozi di vicinato da sempre rappresentano il fiore all’occhiello del commercio locale, non solo per l’alta qualità dei prodotti che propongono ma anche per la relazione e l’incontro diretto che favoriscono con il loro lavoro quotidiano. E oggi più che mai questa ricchezza si manifesta con un evento davvero unico dove tutti potranno ammirare la grande creatività e l’estro dei commercianti di Sorisole”

E come ogni Fiera d’Autunno che si rispetti, non mancherà un tributo ai sapori con piatti preparati per l’occasione e con le tante delizie di stagione tra cui le immancabili caldarroste.