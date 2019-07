“Fiaccolata per la vita”, a Clusone per sensibilizzare sulla donazione degli organi

La 17° “Fiaccolata per la vita”, importante manifestazione volta a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione di organi, quest’anno verrà ospitata a Clusone sabato 27 luglio alle 20.

Questa manifestazione è divenuta oramai una irrinunciabile tradizione per l’Aido. È sempre molto partecipata e sentita non solo dai dirigenti dell’associazione ma anche dalle numerose persone che vi prendono parte entusiaste. Ha il merito di riportare l’attenzione della comunità – istituzioni, famiglie, giovani, anziani … – sul grande tema della donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule.

Quest’anno si svolgerà a Clusone, la perla delle Orobie, cittadina ricca di storia e di bellezze artistiche che ha raccolto con entusiasmo la proposta, l’amministrazione comunale e la parrocchia si sono dimostrate da subito molto favorevoli e collaborative.

Il presidente provinciale Corrado Valli evidenzia: “Per noi è una occasione unica per entrare in contatto con la cittadinanza e con i numerosi turisti che affollano Clusone nel periodo estivo. Ci auguriamo che la bellezza del nostro messaggio di solidarietà e di umanità tocchi i cuori di molti e che li sproni a dire un sì forte e chiaro a favore della Vita e senza indugio ci si dimostri favorevoli alla donazione di organi”.

La “Fiaccolata per la Vita” è nata diciassette anni fa da un’idea del gruppo comunale di Caravaggio e negli anni successivi ha toccato i paesi di Urgnano, Cisano Bergamasco, Bergamo (per il 35esimo anniversario), San Pellegrino Terme, Grumello del Monte, Ponteranica, Cene, per ritornare a Bergamo in occasione del 40esimo anniversario. Poi ancora: Ghisalba, in Alta Valle Brembana, Monasterolo del Castello e Casazza, Villa D’Almè e Almè per tornare nuovamente a Bergamo in occasione del 45esimo anniversario, Carvico e Bolgare; ed ora scendono in campo i Gruppi Aido dell’Alta Val Seriana.

Ogni anno dal paese che ha ospitato l’anno prima la fiaccolata parte una staffetta che, percorrendo le strade della provincia, arriva al punto di ritrovo dove tutti i Gruppi comunali attendono per poi partire tutti insieme con il corteo della Fiaccolata per la Vita.

“Il nostro obiettivo, con questa manifestazione che porta la luce della solidarietà in città e nei paesi di tutta la provincia – afferma il presidente della Sezione provinciale Aido di Bergamo, Corrado Valli – è quello di scuotere le coscienze. Grazie agli stupefacenti progressi della ricerca e della medicina dei trapianti oggi è possibile salvare e dare certezza di vita di grande qualità a tantissime persone. Consideriamo che ad oggi in Italia vivono circa 50 mila persone grazie al dono ricevuto. E non dimentichiamo che complessivamente sono circa 70 mila le persone che negli anni hanno avuto il dono del trapianto. Sono cifre enormi che attestano la possibilità di combattere concretamente la sofferenza con un gesto di umanità che non costa nulla. Basta che, in vita, si esprima la volontà a donare se e qualora se ne presentasse la possibilità. Non dimentichiamo che circa 9 mila persone ogni anno aspettano questo dono in lista d’attesa, drammaticamente appese ad un filo di speranza. Di queste circa cinquecento non fanno in tempo a ricevere il trapianto, lasciando nel dolore e nello sconforto i loro cari. Riflettiamoci – conclude il presidente Valli – e facciamo qualcosa di concreto: Iscriviamoci all’Aido oppure esprimiamo la volontà positiva quando si va in Comune per il rinnovo o per la prima carta d’identità”.