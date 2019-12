Fiaccolata di fine anno a Colere

Martedì 31 dicembre a Colere si terrà la tradizionale fiaccolata di fine anno. Il ritrovo è alle 19.30 al bivio di via Valzella oppure al in fondo a via Valle; distribuzione delle fiaccole e partenza delle fiaccolata in direzione del centro del paese.

Quindi, ci sarà il ritrovo delle due fiaccolate all’esterno del Presolana Cultural Forum per bruciare la vecchia.

A seguire accensione del nuovo anno e spettacolo pirotecnico per festeggiare l’arrivo del 2020.