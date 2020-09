Festival della Valtellina, ad Albino sei giorni di gusto

Da martedì 8 a domenica 13 settembre allo Spritz&Burger di Albino si terrà il “Festival della Valtellina”, il format itinerante che negli ultimi due anni ha conquistato piazze, parchi e location di tutta Italia. Sei giorni nei quali si potranno degustare alcune delle più conosciute prelibatezze tipiche valtellinesi come gli sciatt e i pizzoccheri, ma anche polenta con brasato, carne alla griglia e burger da 200gr, nel contesto dello Spritz&Burger di Albino, con ampio parcheggio ed immerso nel verde direttamente sulla pista ciclopedonale dalla Val Seriana.

Non mancheranno vini tipici valtellinesi, selezionate birre e tutte le altre proposte del servizio bar & cocktail, mentre per creare la giusta atmosfera ci sarà della musica.

Gli orari dell’evento sono: martedì, mercoledì e giovedì dalle 18; venerdì, sabato e domenica dalle 11 del mattino (orario continuato a pranzo e cena).

È possibile consumare i piatti sul posto contando su un’area con tavoli ed è consigliata la prenotazione (i posti sono limitati). Si può prenotare tutti i giorni dalle 10 alle 18 telefonando, mandando un sms o scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 3476791388 – 3400693829. Per avere ulteriori informazioni inviare un’e-mail a info@labergamasca.net

Chi lo desidera può usufruire servizio d’asporto e take- away.

L’ingresso è gratuito.

“Spritz&Burger” è ad Albino in viale Stazione, snc: per avere le indicazioni su come raggiungere Spritz&Burger Albino clicca qui.