Sabato 1° settembre si terrà il Festival del luppolo”, con dieci punti di degustazione per tutti i palati, animazione e soprattutto tanta birra artigianale. Il programma prevede: alle 18 l’aperitivo e la cena e alle 21 animazione musicale nei diversi punti del paese.

Per i più piccoli ci sarà la possibilità di tuffarsi e giocare in una piscina di mais spinato