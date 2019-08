Feste patronali a Lovere

A Lovere il Comitato delle Feste Patronali in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Nuova ProLoco Lovere organizza numerose iniziative per celebrare le Sante Patrone Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa:

Venerdì 10 maggio

“Gesù e le donne – Storie e narrazioni dal vangelo”

di e con Chiara Continisio suoni e immagini a cura di Pietro Cuomo

ore 20.30, Cripta del Santuario delle Sante

Sabato 11 maggio

Spettacolo teatrale “Gino Bartali, eroe silenzioso” a cura della compagnia “Luna e GNAC Teatro”

ore 20:45, teatro Crystal. Ingresso libero.

Domenica 12 maggio

Messa animata dai rioni di Lovere

ore 10:00, Basilica di Santa Maria in Valvendra

Mercoledì 15 maggio

Messa per anziani e ospiti case di riposo

ore 15:00, Santuario delle Sante

Giovedì 16 maggio

Messa per ammalati e personale sanitario

ore 16:00, Ospedale “Sante Capitanio e Gerosa”

Venerdì 17 maggio

Solenne processione (in battello) con le reliquie delle sante

Avvio dal Santuario con accompagnamento del corpo bandistico di Lovere. Ore 20:30.

In caso di maltempo, la cerimonia si terrà all’interno della Basilica di Santa Maria in Valvendra.

Sabato 18 maggio

– Messa al Santuario ore 8:30 e 10:30

– Solenne pontificale presieduto da monsignor Carlo Mazza – Vescovo Emerito di Fidenza. Basilica di S. Maria in Valvendra, ore 17:00

– “Lovere canta alle sante”, serata animata dai cori loveresi. Teatro Crystal, ore 20:30. Ingresso libero.

Domenica 19 maggio

– Ingresso gratuito (offerto dal Comune di Lovere) alla galleria dell’Accademia Tadini per i residenti a Lovere dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19

– Commedia dialettale “La stagione degli agoni” con la compagnia “I Du Canù”. Teatro Crystal, ore 20:30

Sabato 18 e domenica 19 maggio

Mercatino Arti e sapori di nord ovest in piazza Tredici Martiri

Sabato 25 maggio

Spettacolo pirotecnico sul lago

ore 22.30, specchio antistante Piazza Tredici Martiri

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà rinviato a lunedì 27 maggio.

Altre iniziative

Da sabato 11 a venerdì 31 maggio

Mostra “Trenta trentapassi” dell’artista Aurelio Bertoni al Salone delle Feste di Palazzo Bazzini

Mostra fotografica di Pepi Merisio “Gli scatti inediti di papa Paolo VI alla basilica di santa Maria”

Da lunedì 6 a domenica 19 maggio

Mostra fotografica “I santi della porta accanto” alla Basilica di S. Maria

In tutto il periodo delle Feste sarà possibile visitare presso il santuario le stanze e gli oggetti memoria delle Sante

Le offerte eccedenti la copertura delle spese di gestione della Festa saranno devolute al progetto della Fondazione Meulì “Villaggio della vita – Diventare grandi con un sorriso” in Zambia – Chirundu rivolto alla costruzione di casette e gazebi nella struttura dove operano le Suore di Maria Bambina con l’intento di offrire spazi dignitosi e sicuri alle bambine ospitate orfane e/o provenienti da famiglie vulnerabili.