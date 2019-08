Festa di primavera al frutteto sociale di Albino

Domenica 29 aprile dalle 14.30 alle 18 al frutteto sociale di Perola ad Albino si terrà la festa di primavera.

L’iniziativa è proposta ai soci, ma anche a tutti coloro che desiderano conoscere il progetto e visitare il Frutteto Sociale.

La giornata sarà dunque occasione d’incontro per i soci e per tutti coloro che avranno voglia di stare all’aria aperta, fare merenda insieme, e conoscere il progetto animato dall’omonima Associazione.

In caso di maltempo la festa sarà spostata