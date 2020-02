Sabato 29 febbraio a Dorga (Castione della Presolana) si terrà la festa in maschera per carnevale. L’appuntamento è dalle 14 alle 19 in via Donizetti con tanto divertimento e dj-set. IThundergame intratterranno tutti gli ospiti mascherati con musica e animazione, il tutto contornato da chiacchiere, frittelle e i tipici mercatini carnevaleschi.