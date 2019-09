Festa di fine estate a Valtrighe

Da giovedì 6 a domenica 9 settembre torna “Valtrighe in festa”, con la festa di fine estate. Per tutta la durata saranno garantiti servizio cucina, pizza e bar.

Ci saranno, inoltre, musica, specialità del giorno, intrattenimento per bambini e gonfiabili.

Ecco il programma.

Giovedì 6 settembre

– piatto del giorno: trippa con verdure;

– serata danzante con I Boston.

Venerdì 7 settembre

– piatto del giorno: gnocchetti al pesto;

– serata danzante con Orobic dance.

Sabato 8 settembre

– piatto del giorno: pasta allo scoglio;

– serata danzante con Le voci del cuore.

Domenica 9 settembre

– piatto del giorno: taragna con brasato;

– alle 20 saggio delle majorettes e a seguire serata danzante con I Phonix.