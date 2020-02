Anche quest’anno Associazione Proloco Palazzago organizza all’area socio-ricerativa in via Annunciata, 30 a Palazzago la consueta festa di carnevale con cicuna, pizzeria, bar la musica del Duo Felix e soprattutto non mancheranno i dolci tipici.

L’appuntamento è sabato 22 febbraio per tutto l’arco della giornata, è aperto a tutti, grandi e piccini.