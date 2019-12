Festa di Capodanno a Ponte San Pietro

Mercoledì 1 gennaio a Ponte San Pietro si terrà la festa di Capodanno. L’appuntamento è in piazza della Libertà con un programma ricco di iniziative.

Il cartellone prevede:

– alle 18 scambio d’auguri con il Gruppo Alpini (panettone e vin brulè);

– alle 18.15 concerto “ATB – Around The Beatles” omaggio alla musica senza tempo dei Fab Four;

– alle 19.25 saluto del sindaco;

– alle 19.30 spettacolo pirotecnico-musicale al Famedio;

– alle 21.30 concerto “Black and White – duo Piano” all’oratorio di Ponte San Pietro. Pianisti: Bruno Santori e Fabio Piazzalunga. (Il concerto si terrà anche in caso di maltempo).

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 5 gennaio 2020.