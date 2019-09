“Festa dell’uva e dei fiori” a Foresto Sparso

Dal 6 all’8 e dal 13 al 15 settembre a Foresto Sparso torna la festa dell’uva e dei fiori. L’iniziativa, giunta alla 44esima edizione, si svolge all’area feste internamente coperta in via Bonini.

Tutte le sere dalle 19.30 sarà attivo servizio bar e cucina. Non mancheranno serate danzanti di ballo liscio e vari momenti aggregativi.

Ecco il programma.

Venerdì 6 settembre

– Si balla con Daniele Cordani.

Sabato 7 settembre

– orchestra Orchidei.

Domenica 8 settembre

– Al mattino camminata non competitiva “La forestiera”, prima edizione;

– serata danzante con Devis Ballerini.

Venerdì 13 settembre

– Roberto Polisano.

Sabato 14 settembre

– Gianfranco e Cecilia.

Domenica 15 settembre

– Nel pomeriggio la grande sfilata con carri allegorici. Partenza alle 14.30 da via San Giuseppe;

– In serata si balla con Rossano e Anna.