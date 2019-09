Festa dell’oratorio a Fornovo San Giovanni

Dal 26 agosto al 9 settembre a Fornovo San Giovanni si terrà la festa dell’oratorio. In programma tanti appuntamenti all’insegna dell’aggregazione per tutte le età.

Nelle serate di venerdì, sabato e domenica dalle 19 sarà attivo servizio bar, pizzeria, cucina e griglieria con ravioli nostrani, fuiade e altre specialità.

Non mancheranno musica e intrattenimenti.

Il cartellone prevede:

– domenica 26 agosto alle 11 ritrovo e partenza della biciclettata delle famiglie;

– mercoledì 29 alle 21 momento di preghiera in chiesa;

– giovedì 30 serata delle famiglie “ColorLunaPark”, color fluo party con dj, lunapark con gonfiabili; dalle 19 hamburger, pizze, hot dog e piadine;

– venerdì 31 Marilena e la sua band; serata low cost (pizza e bibita a 5 euro);

– sabato 1° settembre Trio Billy;

– domenica 2 I Boston;

– mercoledì 5 alle 21 incontro per ragazzi e famiglie con Ernesto Olivero, costruttore di pace, scrittore e fondatore dei Sermig di Torino;

– giovedì 6 alle 21 commedia dialettale in bresciano “Gioàn tre carte”, insieme contro il gioco d’azzardo;

– venerdì 7 Rita e Guerrino;

– sabato 8 musical “Aladin”;

– domenica 9 alle 12 pranzo comunitario in oratorio; musica con Tony ed Elisabetta.