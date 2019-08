Dal 30 agosto all’8 settembre si terrà la festa dell’oratorio a Villa di Serio.

Ecco il programma.

Venerdì 30 agosto

– alle 19 apertura ristorante e pizzeria con servizio al tavolo curato dai ragazzi dell’oratorio. Inoltre sarà attivo bar, gelateria, frittelle e zucchero filato;

– alle 20.30 torna Villa’s got talent – serata animata da giovani e adolescenti che si esibiranno e verranno giudicati da una speciale giuria;

– alle 22 tombola.

Sabato 31 agosto

– Alle 19 apertura ristorante e pizzeria con servizio al tavolo curato dai ragazzi dell’oratorio. Inoltre sarà attivo bar, gelateria, frittelle e zucchero filato. Non mancherà la ruota della fortuna;

– alle 20.30 serata musicale, ballo latino americano con i Latin Space;

– alle 22 tombola: 1°premio televisore Led 48″.

Domenica 1° settembre

– alle 12 pranzo comunitario: specialità brasato con polenta. Attivo bar, gelateria, frittelle e zucchero filato. Non mancherà la ruota della fortuna;

– alle 12.30 apertura giochi gonfiabili (gratuiti fino alle 15);

– alle 13.30 tombola: 1° premio bici da donna;

– alle 14.30 esibizione tiro con l’arco;

– alle 19 apertura ristorante e pizzeria con servizio al tavolo curato dai ragazzi dell’oratorio. Inoltre sarà attivo bar, gelateria, frittelle e zucchero filato;

– alle 20 torneo di calcio balilla e ping pong (iscrizioni alla segreteria dell’oratorio telefonando al numero 035663140);

– alle 20.30 serata musicale ballo liscio con il gruppo “Smile”;

– alle 22 tombola: 1° premio Ipad Air.

Lunedì 2 settembre

Serata religiosa

– Alle 20.30 messa celebrata all’aperto in oratorio;

– Iniziativa ci stai a cuore: sosteniamo la casa per mamme e bambini Locomotiva 10 presiede l’eucarestia Don Marco Perruchini presidente di Agatha.

– Ristorante pizzeria sono chiusi.

Martedì 3 settembre

Serata pazza

– Ristorante chiuso: solo pizza – grigliata – hamburger – wurstel con patatine – bevanda compresa al prezzo speciale di 6.50 euro. Menù bambino a 5 euro;

– alle 21 spettacolo di burattini della compagnia Cortesi all’interno del cinema;

– alle 22 tombola;

– alle 22.30 compieta in chiesina dell’oratorio.

Mercoledì 4 settembre

– Alle 19 apertura ristorante e pizzeria con servizio al tavolo curato dai ragazzi dell’oratorio. Inoltre specialità tagliatelle al ragù di lepre.

– cena di ringraziamento dei volontari.

– alle 21 serata musicale con Onda Radio cover Duo – musica dal vivo italiana, straniera, evergreen, rock, pop e blues;

– alle 22 tombola;

– alle 22.30 compieta in chiesina dell’oratorio.

Giovedì 5 settembre

– Alle 19 apertura ristorante e pizzeria con servizio al tavolo curato dai ragazzi dell’oratorio. Inoltre sarà attivo bar, gelateria, frittelle e zucchero filato. Specialità stufato di cinghiale con polenta. Non mancherà la ruota della fortuna;

– alle 21 serata in allegria col “Morot”, il re bergamasco delle barzellette;

– alle 22 tombola:

– alle 22.30 compieta in chiesina dell’oratorio.

Venerdì 6 settembre

– Alle 19 apertura ristorante e pizzeria con servizio al tavolo curato dai ragazzi dell’oratorio. Inoltre sarà attivo bar, gelateria, frittelle e zucchero filato. Specialità trippa. Non mancherà la ruota della fortuna;

– alle 21 tombola;

– alle 21.30 serata musicale con La Tempo reale band (cover dei principali artisti italiani in collaborazione con Avis Villa di Serio);

– Alle 22.30 compieta in chiesina dell’oratorio.

Sabato 7 settembre

– Alle 19 apertura ristorante e pizzeria con servizio al tavolo curato dai ragazzi dell’oratorio. Inoltre sarà attivo bar, gelateria, frittelle E zucchero filato. Non mancherà la ruota della fortuna;

– alle 20.30 serata musicale ballo latino americano con i Latin Space;

– alle 22 tombola: 1° premio week-end a Firenze per due persone in treno con Freccia Rossa due giorni, una notte pernottamento e prima colazione;

– alle 22.30 compieta in chiesina dell’oratorio.

Domenica 8 settembre

– Alle 12 pranzo comunitario specialità brasato con polenta;

– alle 12.30 apertura giochi gonfiabili (gratuiti fino alle 15);

– alle 13.30 tombola: 1° premio Hoverboard;

– alle 16 – 22 giro con i quad per bambini in oratorio;

– alle 19 apertura ristorante e pizzeria con servizio al tavolo curato dai ragazzi dell’oratorio. Inoltre sarà attivo bar, gelateria, frittelle e zucchero filato. Non mancherà la ruota della fortuna;

– alle 20 chiusura torneo calcio balilla e ping pong ;

– alle 20.30 serata musicale ballo liscio con il duo Katia e Giacinto;

– alle 22 tombola: 1° premio gita per due persone trenino rosso del Bernina Tirano-Saint Moritz;

– alle 22.30 compieta nella chiesina dell’oratorio.