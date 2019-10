“Festa dell’agricoltura” a Misano Gera d’Adda

Domenica 27 ottobre a Misano Gera d’Adda si terrà la festa dell’agricoltura.

Il programma prevede:

– alle 9.30 ritrovo dei mezzi agricoli all’oratorio in via Roma; ai trattoristi verrà offerta la colazione;

_ alle 10.30 messa di ringraziamento seguita da sfilata e benedizione dei mezzi agricoli in via Roma;

– dalle 12 in oratorio “pranzo del contadino” e caldarroste a cura della Protezione civile;

– alle 14 esibizione de “I Bilifù de Misà”;

– alle 15 giochi rurali per bambini organizzati dal gruppo comunale di Protezione civile;

– alle 16 intrattenimento musicale con Simone;

– alle 18 “Un brindisi in compagnia”.

L’evento è promosso dai volontari della parrocchia San Lorenzo in collaborazione con il Comune di Misano Gera d’Adda.

L’intero ricavato della festa verrà devoluto alla parrocchia.