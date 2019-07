“Festa della Terra”, a Mapello due giorni dedicati alla natura e ai doni che ci offre

Il weekend del 27 e 28 luglio il santuario di Prada e il suo giardino, nel verde di Mapello, ospitano la nuova edizione della Festa della Terra, due giorni dedicati ai prodotti della terra, alle visite guidate, ai giochi di una volta, alle stelle, al relax e a tanto altro ancora.

Il programma è, come sempre, ricchissimo e dedicato a tutti, grandi e bambini.

La giornata di sabato si apre alle 16 con la novità dell’anno, la visita guidata del Santuario di Prada a cura di Promoisola, che da quest’anno sponsorizza la Festa della Terra. Alle 17,30 l’Ortogiardino, una passeggiata alla scoperta dell’orto dell’associazione “Insiemeanoiper…Progetto Terra” tra insalata, pomodori, mais ed erbe aromatiche. Alle 18, l’attesissimo Daniele Engaddi, in Gli orologi solari, un interessante viaggio alla scoperta di 20 orologi solari e del loro funzionamento.

Alle 19 è tempo di cena e nel Giardino del Santuario si apre il reparto gastronomia con pizze, primi piatti, carne alla griglia, salamelle, arrosticini, panini, torte, anguria e tanto altro ancora.

La sera ancora tanti appuntamenti: alle 20 Naturalmentezaza – Amici per la Terra, un gioco laboratorio per grandi e piccini a cura de Il Ponte di Stelle; alle 21 La Compagnia del Re Gnocco invita tutti a ballare a ritmo folk con Il Ballo della Terra, un’animazione e un dj-set per tutte le età.

Sempre alle 21, l’esperto Daniele Engaddi presenta Alla scoperta della Volta Celeste: una serata con gli occhi puntati al cielo alla scoperta di stelle, satelliti e costellazioni.

Domenica il programma si apre già la mattina: alle 9 la Meditazione nella natura con l’istruttore Hatha Yoga Gilberto Viganò e alle 10,30 un’oretta di Tai Chi nel verde con l’insegnante Ado-Uisp Gigi Chigioni.

Il pomeriggio è dedicato alle famiglie e ai bambini: alle 16,30 Naturalmentezaza – Amici per la Terra, un gioco laboratorio per grandi e piccini a cura de Il Ponte di Stelle, mentre alle 18 un esperto del territorio accompagnerà le famiglie in un’escursione storico-naturalistica tra il borgo di Mapello e il Monte Canto.

Alle 19, ecco Una cena nella natura: nel Giardino del Santuario pizze, primi piatti, carne alla griglia, salamelle, arrosticini, panini, torte, anguria e tanto altro ancora.

Dopo cena spazio al divertimento di altri tempi con i giochi di una volta proposti da La Compagnia del Re Gnocco, mentre una guida di Promoisola presenterà una visita serale al Santuario di Prada.

La manifestazione è organizzata dall’associazione “Insiemeanoiper… Progetto Terra”, in collaborazione con La Compagnia del Re Gnocco.

In caso di maltempo tutti gli eventi verranno annullati.