Festa della mamma all’Accademia Carrara

Doppio appuntamento all’Accademia Carrara per la festa della mamma. Lo storico museo bergamasco giovedì 9 maggio organizza “Moms art party” e la prima apertura serale di Re-M Mantegna con biglietto scontato.

Ecco i dettagli.

– Dalle 16 “Moms art party”

Accademia Carrara celebra la Festa della Mamma con un appuntamento gratuito realizzato in collaborazione con il digital magazine YesMia, pensato per incuriosire ed emozionare mamme e bambini grazie all’arte e alla moda. Si inizia con un laboratorio guidato “ritratti d’affetto”, per scoprire insieme opere e artisti del museo e allo stesso tempo tanti modi di dirsi “ti voglio bene”. Segue una piccola merenda, offerta da La Marianna, durante la quale le mamme potranno ricevere informazioni sul Carrara Summer Camp, il campus estivo per giovani esploratori dell’arte a cura dei Servizi Educativi di Accademia Carrara e dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. A conclusione la sfilata di Brums con i bambini della community YesMia e un’estrazione di prodotti LoomLoom Milano.

Prenotazione obbligatoria biglietteria@lacarrara.it (entro mercoledì 8 alle 12).

– Prima di 4 aperture serali straordinarie per dare la possibilità al pubblico di visitare la mostra RE-M Mantegna anche oltre l’orario regolare di apertura e con una tariffa speciale. Nelle serate del 9 maggio, 23 maggio, 13 giugno e 18 luglio si potrà accedere fino alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) con biglietto a 5 euro. Un’iniziativa resa possibile grazie a Dibi Milano di Alfaparf Group.

Per informazioni: www.lacarrara.it