Festa della comunità a San Tomaso

Dall’1 al 9 settembre si terrà la festa della comunità di San Tomaso a Bergamo. Tutte le sere dalle 19.30 sarà attivo servizio bar e ristoro con ristorante, pizzeria, piadine e bar; domenica 9 anche a pranzo dalle 12.30.

Non mancheranno musica e intrattenimenti.

Il programma prevede:

– domenica 2 concorso delle torte (per partecipare bisogna consegnare la propria torta in oratorio entro le 19) e dalle 21 una giuria qualificata premierà le torte più belle e più buone;

– martedì 4 dalle 21 “The hazzard country dance”;

– mercoledì 5 alle 21 andrà in scena uno spettacolo dal titolo “Meneghino stregone birichino”, a cura della compagnia Burattini Aldrighi;

– sabato 8 “Urban life”, saggio di danza a cura ella sezione danza della Polisportiva.

Per i più piccoli ci saranno giochi gonfiabili:

– sabato 8 dalle 16 alle 21 e dalle 21.30 alle 23;

– domenica 9 dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 23.