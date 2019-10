Festa del Ringraziamento a San Rocco in Fontana

Domenica 3 novembre a San Rocco in Fontana (Bergamo) si terrà la festa del ringraziamento. L’iniziativa, giunta alla 38esima edizione, è promossa dalla parrocchia e propone diverse iniziative.

Il programma prevede:

– alle 8.30 ritrovo di tutti i trattori e delle macchine agricole all’azienda agricola Alessandro Rubis in via Pesenti, 27 a Bergamo;

– alle 9.30 saluto delle autorità;

– alle 9.50 benedizione dell’azienda agricola da parte di don James Organisti, parroco di Fontana;

– alle 10 inizio del corteo dei trattori che attraverserà via Pesenti, via di Mezzo, via Sombreno e via Madonna della Castagna;

– alle 10.30 messa presieduta da monsignor Davide Pelucchi, vicario generale della diocesi di Bergamo. All’offertorio i coltivatori porteranno all’altare i frutti della terra e del loro lavoro. Dopo la celebrazione si terrà la benedizione dei mezzi agricoli;

– alle 12 il pranzo alla Casa del Pellegrino (dietro al santuario della Madonna della Castagna), per i partecipanti alla festa. Il costo è di 25 euro ed è necessario prenotarsi entro sabato 28 ottobre telefonando al signor Lino Gritti (3389741890).

foto tratta da www.madonnadellacastagna.it