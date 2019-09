Festa degli animali al Gattile di Bergamo

Domenica 6 ottobre torna la festa degli animali al Gattile Enpa di Bergamo, in via Mangili 4, con giochi e attività per grandi e piccini. Il Gattile sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 17 per le visite guidate ai suoi ospiti.

Durante la giornata sarà attivo un punto ristoro, il banchetto micioso con gadget a tema e le proposte speciali del Black Cat Sunday. Sarà inoltre possibile acquistare in anteprima il nuovo calendario 2020 con i mici del Gattile, il cui ricavato, come quello del banchetto, servirà per sostenere le attività di Enpa Bergamo.

Per i più piccoli sarà disponibile lo spazio bimbi con giochi e attività e dalle 14.30 il laboratorio dei Mici Creativi.