“Festa d’autunno” a Villa di Serio

Dal 3 al 6 ottobre a Villa di Serio si terrà la “Festa d’autunno” promossa dall’associazione Traiettorie Instabili e dalla Pro Loco di Villa di Serio.

Si tratta di una festa popolare nata con l’intento iniziale di valorizzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali locali e giunta quest’anno alla sua nona edizione. La kermesse si è andata via via arricchendo anche di eventi culturali, spettacoli folkloristici, mostre d’arte e concerti.

L’appuntamento è a Villa Carrara, sede municipale, e in via Papa Giovanni, la via centrale del paese, che ospiteranno artigiani, hobbisti, artisti e appassionati che metteranno in mostra le proprie capacità e abilità.

Si inizierà giovedì sera con l’inaugurazione della mostra dei Pittori Villesi e si chiuderà domenica con una giornata ricca di spettacoli, animazione e il mercatino nel centro storico che, novità 2019 si terrà anche nel pomeriggio di sabato.