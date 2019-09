Festa alpina a Boltiere

Dal 12 al 15 settembre a Boltiere si terrà la festa alpina. L’appuntamento è all’oratorio dove tutte le sere dalle 19 sarà attivo servizio bar, cucina e pizzeria. Si potranno gustare specialità come stracotto, pizzoccheri e molto altro ancora.

Non mancherà tanta musica, ecco il programma:

– giovedì 12 Karma Rock;

– venerdì 13 cover band and more Enigmatika rock;

– sabato 14 tributo ai Nomadi con gli Aironi neri;

– domenica 15 Andrea Heart’s music.