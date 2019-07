Torna la festa a Cornalita di San Giovanni Bianco. L’appuntamento è dal 26 al 28 luglio, dal 2 al 4 agosto e dal 23 al 25 agosto.

La cucina proporrà i tipici casoncelli, pizzoccheri, carne grigliata, brasato, roast-beef, polenta taragna, patatine fritte, funghi porcini e torte. Inoltre, sarà attivo il servizio bar con bevande, caffè e birra alla spina.

Sarà disponibile un menù junior con cotoletta e patatine.

Tutti i venerdì l’offerta si arricchirà con spaghetti allo scoglio e grigliata di pesce.

Verranno proposti anche piatti del giorno:

– venerdì 26 moscardini con piselli e polenta; fritto misto;

– sabato 27 stracotto d’asino;

– domenica 28 a mezzogiorno per il pranzo menù a prezzo fisso a 11,50 euro con casoncelli o pizzoccheri, secondo a scelta, contorno, acqua e caffè. Oppure menù a prezzo fisso con polenta taragna per complessivi 15 euro (casoncelli o pizzoccheri, secondo a scelta, contorno, acqua e caffè);

– venerdì 2 agosto seppie in umido con polenta; fritto misto;

– sabato 3 agosto cervo;

– venerdì 23 agosto moscardini con piselli e polenta; fritto misto;

– sabato 24 agosto tagliatelle al sugo di cinghiale; cinghiale.

Si possono prenotare tavoli telefonando al numero 3894284805.

Domenica 28 luglio pranzo con gli ultrasessantacinquenni della frazione.

La programmazione musicale prevede:

– venerdì 26 luglio “Quelle strane onde”, musica 60(70;

– sabato 27 luglio “Jolly Blu Band”, tributo agli 883 e Max Pezzali;

– domenica 28 luglio tombola;

– venerdì 2 agosto “Atomi”, cover rock/prog-rock/pop;

– sabato 3 agosto “Urlo”, tributo a Zucchero;

– domenica 4 agosto tombola;

– venerdì 23 agosto “The story of italo dance 2000”;

– sabato 24 agosto “Aironi neri”, tributo ai Nomadi.

Il calendario delle celebrazioni religiose:

– domenica 28 luglio alle 9 celebrazione della messa;

– domenica 4 agosto alle 9 celebrazione della messa e al termine processione;

– domenica 25 agosto alle 9 messa celebrata da don Minelli.