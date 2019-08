Ferragosto, a “Le Due Torri” arrivano Bing e Flop

A Ferragosto al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano arriveranno Bing e Flop. Il tenerissimo coniglietto nero e il suo inseparabile amico incontreranno tutti i bambini e saranno felici di scattare con loro tante divertenti fotografie.

Dalle 15.30 alle 19.30 i due personaggi tanto amati da tutti i piccoli, saranno al centro commerciale di Stezzano a disposizione del pubblico. Bing è il protagonista di una delle serie più amate dai bambini in età prescolare, ma la sua dolcezza conquista il cuore anche dei più grandicelli. Pronto sempre ad affrontare nuove sfide, Bing può contare ogni volta sui consigli del suo amico Flop, una sorta di papà per il coniglietto in salopette.

E mentre i bambini saranno incantati dai loro personaggi preferiti, i genitori potranno tentare la fortuna con il concorso “Con Jets vinci Masano”, proposto dall’agenzia Jets, che consentirà al vincitore di aggiudicarsi due biglietti per il Moto GP. Partecipare è semplicissimo: basta essere maggiorenni, accompagnare un bimbo che prenda parte all’evento Bing e Flop e recarsi poi al corner allestito appositamente per il concorso. Qui bisognerà compilare in tutte le sue parti una cartolina fornita dal personale e imbucarla nell’urna nella speranza di essere estratto entro il 6 settembre 2019. Il titolare della cartolina estratta vincerà due biglietti per assistere al Moto GP Gran Premio di San Marino, all’autodromo Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, in programma il 15 settembre 2019.

Il giorno di Ferragosto i clienti del centro commerciale potranno inoltre approfittare di una delle degustazioni gratuite di frutta fresca. Il 15 ci sarà “Red passion”, che richiama il colore di saporiti frutti estivi come anguria, ciliegie, lamponi, fragole.

I piccoli potranno poi fare un giro sulle barchette nella piscina allestita nella piazza centrale del centro, un’attrazione estiva che è stata un vero successo garantendo tanto divertimento per tutti i bambini. Bisogna però affrettarsi, perché le barchette resteranno fino al prossimo 25 agosto.