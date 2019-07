“Fermento Festival”, week-end di eventi a Urgnano

Dal 2 al 4 agosto al castello di Urgnano si svolgerà la prima edizione di “Fermento Festival”.

In programma spettacoli di cabaret, dimostrazioni sportive, laboratori teatrali, rievocazioni medievali, sport, workshop e laboratori per bambini, concerti, animazione e miniclub per bambini, spettacoli di magia, cinema all’aperto, teatro all’aperto, visite guidate al castello, visite guidate alla basilica, vintage market e mercato agricolo. Ancora, espositori, laboratori teatrali medievali, conferenze storico-letterari, mostre, fotografiche, esposizioni d’arte, street art, degustazione di vini, sfilata di 500 e auto d’epoca, esposizione di Vespa, sbandieratori e musici.