Federconsumatori, campagna su spreco alimentare e sul mercato dell’energia

Continua la campagna di informazione Fderconsumatori al cittadino consumatore nell’ambito dell’impegno per un’educazione al consumo consapevole e responsabile. La prossima tappa è in programma mercoledì 29 agosto ad Albino, in piazza Pio La Torre.

Due sono i temi al centro dell’iniziativa:

– La lotta allo spreco alimentare, per l’occasione sarà anche consegnata la ricerca da noi condotta sullo spreco alimentare “Spreco anch’io? No io no! Lo spreco alimentare nelle famiglie bergamasche”.

– L’informazione sul mercato dell’energia – Elettricità e gas

Su sollecitazione di Federconsumatori e di altre associazioni dei consumatori l’obbligo di passaggio dal mercato tutelato al mercato libero, già previsto entro il 1° luglio 2019, è stato prorogato al 1° luglio 2020.

Da Federconsumatori evidenziano: “Resta il nostro impegno perché il cittadino sia sempre più messo in condizione di operare una scelta consapevole e congeniale al proprio profilo di consumatore. Invitiamo tutti a diffidare di offerte che non siano documentate da uno scritto che va letto con attenzione per evitare successive sgradevoli sorprese. Infatti, le offerte sono tante, spesso suggestive, ma non sempre congeniali alla propria tipologia di consumo, quando non truffaldine. Federconsumatori offre una consulenza specifica sul tema”.

Il servizio Sportello Informa Itinerante è parte del progetto annuale promosso da Federconsumatori, con il contributo della Camera di Commercio di Bergamo.