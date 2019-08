A Fara Gera d’Adda la Messa di Requiem K626 di Mozart

Sabato 5 maggio alle 21 alla chiesa parrocchiale di Fara Gera d’Adda la corale parrocchiale Sant’Alessandro di Fara Gera d’Adda eseguirà la Messa di Requiem K626 di Mozart.

La corale, composta da 40 elementi, sarà accompagnata da una compagine di 25 strumentisti e 4 soli; il tutto verrà diretto dal maestro Mauro Carissoni.

La formazione farese possiede un organico di circa 40 cantori la cui età varia dai 10 ai 70 anni.

Sono tutti dilettanti, spinti dalla passione per il canto e dalla volontà di apportare un contributo spirituale e culturale all’interno della parrocchia.

Il direttore, maestro Carissoni Mauro, è invece un musicista professionista alla guida della corale dal lontano 1996.

Con le sue conoscenze ha saputo preparare i cantori all’esecuzione non solo di brani di comune utilizzo nelle liturgie ma soprattutto di testi sacri, opere di compositori di alto livello come Brahms, Beethoven, Bach, Mozart, Vivaldi, Haendel, Mendelssohn. Unendo tecnica e musica, il maestro, coadiuvato dall’organista Federica Musazzi, prepara i cantori per esecuzioni a livello concertistico con altre corali, spesso accompagnati da violinisti di professione.

La corale svolge la sua attività da settembre a giugno, con prove settimanali distinte tra uomini e donne e altre invece a formazione completa, per la preparazione di concerti o per l’animazione di liturgie solenni, in un clima di studio allegro e divertente tra amici.