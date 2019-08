“Famiglie in gioco”, laboratori per bambini a Scanzorosciate

Sabato 18 maggio a Scanzorosciate si terranno attività per bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie.

L’iniziativa è promossa dal Tavolo Prima Infanzia, promotore del progetto “Prima e poi mamma”.

Il programma prevede:

– dalle 9.30 in piazza della Costituzione, Famiglie in gioco, con laboratori per bambini;

– alle 10.30 inaugurazione della targa per l’intitolazione dello Spazio Gioco, con la presenza del sindaco Davide Casati.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà alla sala Moretti.