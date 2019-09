“Facciamo balcano”, a Treviglio concerto della Caravan Orkestar

Riprende da settembre la storica rassegna teatrale ideata e organizzata da TAE Teatro, con gli spettacoli di “Vicoli – Festival dei Teatri della Gera d’Adda” grazie al Patrocinio dei Comuni di Treviglio e di Rivolta d’Adda, Provincia di Bergamo,Fondazione della Comunità Bergamasca e inserito nei Circuiti Spettacolo dal Vivo di Regione Lombardia.

Sabato 21 settembre alle 18 a Treviglio con partenza da Piazza Santuario, la Caravan Orkestar presenta “Facciamo balcano”.

Un’allegra e festosa carovana musicale dove lo stile e le musiche di Goran Bregović ed Emir Kusturica fanno da cornice a brani tratti dal repertorio ebraico popolare nello stile klezmer. La ricerca del repertorio musicale spazia, secondo lo spirito e il nome stesso del gruppo, in differenti paesi e generi musicali per rappresentare idealmente l’itinerario di una carovana nei diversi aspetti sociali e culturali del mondo, dove, la musica popolare rappresenta nel modo migliore, vita e usanze delle diverse popolazioni che vi abitano. Trombe, tromboni, sassofoni, clarinetti e percussioni daranno vita ad una festa balcanica-slava-ebraica da ballare per le vie della città.

Tutti gli spettacoli sono a fruizione libera: un’occasione unica e da non perdere per trascorrere una giornata speciale, soprattutto per giovani e famiglie, con il meglio del Teatro in strada.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.taeteatro.com