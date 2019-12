Fabio Troiano in scena a Nembro con “Camera azzurra”

Sabato 7 dicembre alle 20.45 al teatro San Filippo Neri di Nembro andrà in scena lo spettacolo “Camera azzurra”, di Georges Simenon, adattamento teatrale di Letizia Russo, per la regia di Serena Sinigaglia.

Si esibiranno Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci e Mattia Fabris.

La penna inesauribile di Georges Simenon ci regala una storia permeata di eros e di noir che per la prima volta approda a teatro. Due amanti, Tony e Andreè, ex compagni di scuola oggi quarantenni ed entrambi sposati, si incontrano nella camera azzurra per dare sfogo alla propria passione irrefrenabile. Sono loro a ritrovarsi tempo dopo separati in un’aula di tribunale accusati di aver commesso crimini efferati, l’eliminazione di entrambi i coniugi con modalità diaboliche.