“Ex voto”, a Romano mostra di Raffaele Sicignano

Domenica 2 febbraio alle 18 alla Sala Tadini del M.A.C.S. Museo D’Arte e Cultura Sacra di Romano di Lombardia sarà presentata al pubblico la mostra personale dell’artista Raffaele Sicignano, dal titolo “Ex voto”.

L’esposizione raccoglie il percorso artistico degli ultimi due anni dell’artista. Sono esposte circa 40 opere pittoriche sul tema dell’ “Ex voto” , realizzate con tecnica mista su tela. Il curatore della mostra monsignor Tarcisio Tironi scrive così delle opere esposte:

“[…] L’artista ci regala pagine di un diario intimo che hanno preso forma, dimensione e colore per evocare, con vigore poetico ed essenzialità, pensieri legati a situazioni di vita quotidiana. Il tessuto memoriale di Sicignano diventa così un artistico rosario senza fine che, animandosi di tinte calde e lussureggianti, scorre davanti a noi trasformandosi, con tecniche di- verse, in qualcosa di meraviglioso, come delle pietre preziose, scavate dal monte della contemplazione. Ogni ex-voto è una piccola scatola della memoria che, in

quanto tale, contiene oggetti dalle evidenti connotazioni affettive che li rendono significanti. Nell’esposizione al M.A.C.S. si coglie proprio in una sintesi armonica e piacevole, la corrente sussurrante di tante microstorie, pronte, in una polifonica successione, a confrontarsi, a parlare, a relazionarsi con le opere che da tempo abitano il museo, instaurando con esse un dialogo atto a riportare nell’ambito della contemporaneità i temi della devozione e della tra- dizione votiva […]“.

In occasione della mostra è stato pubblicato un catalogo edito da Lubrina Bramani Editore con testi del curatore monsignor Tarcisio Tironi e dell’artista Maurizio Bonfanti

Inoltre, durante il periodo della mostra, in data 15 febbraio alle 18 si terrà, all’interno

della sede espositiva del M.A.C.S, Sala Tadini, il concerto in chitarra e sassofono dei due musicisti Adelio Leoni e Roger Rota che interpreteranno musiche sul tema delle opere esposte.

L’artista

Raffaele Sicignano nasce a Pompei nel 1970, compie gli studi presso il Liceo Artistico di Napoli e poi all’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Inaugurazione

Inaugurazione Domenica 02 Febbraio 2020 ore 18.00

Periodo di esposizione

dal 2 febbraio al 3 maggio

Orari

Orari di apertura: mercoledì e giovedì 09.30 – 12.00

venerdì sabato domenica e festivi 09.30 – 12.30 / 15.00 – 19.00

Ingresso libero