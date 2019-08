Evento formativo con l\'esperta Marianna Santoni: fotografia, photoshop e lightroom

Un appuntamento imperdibile che si rinnova anche quest’anno al Dalmine Maggio Fotografia. L’incontro con Marianna Santoni. Un evento no-profit ad offerta libera con iscrizione obbligatoria su https://mariannasantoni.com/conferenze-photoshop-fotografia.

Marianna Santoni si occupa di fotografia pubblicitaria dal 2002 e realizza campagne internazionali per grandi marchi. Ha iniziato come libera professionista nel 2002 per poi diventare una realtà strutturata con 16 fotografi, 11 docenti e 23 post-produttori: la Marianna Santoni srl. Tra i suoi clienti ci sono: Gucci®, Ryanair®, Sony®, MSC Crociere®, Fiat® e tanti altri.

Dal 2004 ad oggi ha svolto oltre 1.000 incarichi professionali come fotografa, ritoccatrice, consulente e docente per realtà come Adobe®, Canon®, Nikon®, Sony®, Gucci®, Ryanair®, Rai2 e tanti altri. E’ tra gli esperti al mondo con il più alto numero di riconoscimenti ricevuti da parte dei maggiori brand del settore.

E’ la sola fotografa nominata al merito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel 2010, tra le 54 “donne di talento” italiane; il primo esperto italiano ad aver ricevuto da Adobe® il riconoscimento come “Miglior Adobe® Guru” per Photoshop® e Lightroom®.